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Полюбили, як рідного. Чим Шевченко підкупив особистого лікаря Берлусконі

Сергій Шаховець
24 грудня, 15:34
Український наставник Дженоа Андрій Шевченко поки що не може похвалитися великими успіхами в Серії А, але встиг стати улюбленцем керівників клубу

Андрія Шевченка встигли полюбити у Дженоа / Фото: Reuters

Президент "грифонів" Альберто Дзангрілло назвав якості Андрія Шевченка, якими він підкупив босів.

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"Це вимагає сміливості. Його взяли, не тому, що він комусь подобається чи він запропонував свої послуги, чи з іншої дивної причини.

Коли ви думаєте з погляду підприємництва, проводите розвідку, потім думаєте і, зрештою, приймаєте рішення. Ніхто не може знати, напевно, і тоді слід подумати про цінності.

Він – спортсмен, який виграв "Золотий м'яч", і цього може бути недостатньо, але він скрупульозний і серйозний. Він зробив вибір у своєму житті, залишивши Лондон, і тому ми маємо його підтримати. Суспільство любить Андрія, я люблю Андрія", – цитує Дзангрілло calciomercato.com.

Андрій Шевченко / Фото: Reuters

Нагадаємо, що президент Дженоа Альберто Дзангрілло є особистим лікарем колишнього прем'єр-міністра Італії та екс-власника Мілана Сільвіо Берлусконі.

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За словами футбольного менеджера Алекса Великих, Шевченко потрапив до Дженоа з протекції Берлусконі та його людей.

Президентом Дженоа став особистий лікар Сільвіо Берлусконі / Фото: Колаж: Сьогодні

Підтримку Шеві пообіцяв і власник грифонів Джош Вандер, який готує трансферну революцію у зимове міжсезоння.

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Попереду у Дженоа і Андрія Шевченка пауза до 6 січня. Буде час перепочити і поправити свою гру. Можливо, у поєдинку проти Сассуоло ми побачимо зовсім іншу команду.