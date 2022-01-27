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"Поляки не сприймають Шевченка як українця". У Росії оцінили шанси Андрія очолити Кадру

Сергій Шаховець
27 січня, 12:56
Російський коментатор Олексій Андронов вважає, що у призначенні українського тренера більше піару, ніж раціонального розрахунку

Андрій Шевченко / Фото: Getty Images

Збірна Польщі отримає наставника з ім'ям у світовому футболі, якщо зуміє домовиться з Андрієм Шевченком. Чому вибір польських функціонерів випав на українця, розбирався футбольний експерт Олексій Андронов.

"Шевченка проти Карпіна в "Лужниках" через 23 роки – звичайно, буде сюжет. Я досі не до кінця вірю, бо мене не залишає враження, що це якась піар-історія.

Я підписаний на різні українські футбольні облікові записи та сайти. Розмова йде про те, що Польський футбольний союз не має і не буде таких грошей, щоб платити Шевченку. Але там є якісь спонсори, які готові оплачувати під це ім'я. Тобто йому дають 2,5 мільйона на рік, з яких Польський футбольний союз буде платити, думаю, 700-800 тисяч.

Шевченко вже працював з національною збірною – Україною / Фото: Колаж: Сьогодні

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Мені здається що тут не обійшлося без Левандовського. Тому що Роберт утомився від тих "колгоспників", які працювали останнім часом. Хтось сказав таку фразу, що всі варіанти, що розглядаються, – це тренери рівня чемпіонату Польщі. Вони мислять, як у чемпіонаті Польщі.

Якщо вони хочуть піднятися, то їм потрібний тренер, який має інший досвід. Там кажуть, що поляки не дуже добре ставляться до українців, але ж поляками Шевченко не сприймається як українець. Він – світове надбання. Нападник, який грав за Мілан", – цитує Андронова bookmaker-ratings.

Левандовський і Шевченко. Фото Reuters/AFP

Раніше ми повідомляли, що Польський футбольний союз зупинився на кандидатурі Шевченка заради свого зіркового футболіста – Роберта Левандовського.

До речі, допомагати Шеві в польській збірній буде однофамілець Роберта – Маріуш Левандовський, який у складі Шахтаря здобував Кубок УЄФА у 2009 році.

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Маріуш Левандовський стане асистентом Шевченка / Фото: Колаж: Сьогодні