Отримуй, комуністе! Боксер із радянською символікою програв товстуну

Стів Робінсон програм невідомому боксеру / Фото: Колаж: Сьогодні

Втім, насправді Робінсон виявився далеким від свого голлівудського прототипу. Двометровий гігант без шансів поступився супернику, для якого це був лише другий бій у профі і перша перемога.

Ще шість років тому Робінсон професійно займався футболом, але отримав травму кісточки, через що змушений був завершити кар'єру.

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Під час лікування майбутній боксер погладшав до 133 кг, тому пішов до місцевої спортзали, щоб привести себе у форму. Там він і познайомився з боксом.

Робінсон розповідав, що Ентоні Джошуа кликав його до себе в спаринг-партнери для підготовки до поєдинку проти Тайсона Ф'юрі, але потім цей бій зірвався, а на Олександра Усика він зовсім не схожий, тому співпраця припинилася.

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Робінсон у таборі Джошуа. Фото: GiveMeSport

Стів обрав собі сумнівний образ радянського боксера Івана Драґо з франшизи "Роккі", якого зіграв Дольф Лундгрен. Він стверджує, що його часто плутають із кіногероєм.

Стів Робінсон та Іван Драго

"Я запитую маму: "Що відбувається?" Я не схожий ані на тата, ані на маму. Дольф Лундгрен повинен зв'язатися зі мною, тому що він винен мені деякі подарунки на день народження і Різдво", – жартує боксер про свою схожість з актором.

Попри імідж брутального комуніста, тіло Стіва вкрите дитячими татуюваннями героїв Діснея. На його тілі можна знайти тату Короля Лева, Русалочки, Книги Джунглів, Красуні та Чудовиська, пише skysports.com.