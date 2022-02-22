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5 березня 00:00
Зоря --
Маріуполь --
5 березня 00:00
Олександрія --
Колос --
5 березня 00:00
Металіст 1925 --
Ворскла --
5 березня 00:00
Рух --
Дніпро-1 --
5 березня 00:00
Інгулець --
Львів --
5 березня 00:00
Минай --
Верес --
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"Польські спортсмени не повинні їхати до Росії". Битва у Москві на межі зриву

Сергій Шаховець
22 лютого, 13:57
Кваліфікаційний матч збірних Росії та Польщі за вихід на ЧС-2022 може бути перенесений на нейтральне поле. Причина – агресія РФ щодо України

Польща не збирається грати матч у Москві / Фото: Колаж: Сьогодні, polskieradio

У зв'язку з напруженою ситуацією, що склалася після визнання Путіним "ЛДНР", Польський футбольний союз має намір звернутися до УЄФА та ФІФА з проханням про перенесення стикового матчу з Москви на нейтральну територію.

Про це заявив у вівторок вранці на Польському радіо міністр спорту Польщі Каміль Бортнічук.

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"Ми постараємось провести цей матч на нейтральному полі. Якщо не схвалять, думатимемо, що робити.

Я вважаю, що в такій ситуації польські спортсмени не повинні їхати до Росії, але це моя особиста думка", – цитує Бортнічука Sport.pl.

Роберт Левандовскі у збірній Польщі / Фото: Reuters

Зазначається, що добитися перенесення буде вкрай складно. Як відомо, у Росії дуже потужне лобі в УЄФА та ФІФА, а компанія "Газпром" – провідний спонсор європейських змагань.

На підтвердження цього, Європейський футбольний союз відмовився переносити фінал Ліги чемпіонів з Санкт-Петербурга.

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УЄФА на фінансовій голці у Путіна / Фото: Getty Images

Додамо, що збірна Польщі є суперником Росії у стиковому матчі за вихід на чемпіонат світу у Катарі. Зустріч між збірними Росії та Польщі відбудеться 24 березня. Переможець матчу 29 березня зіграє з найсильнішим у півфінальній парі Швеція – Чехія.