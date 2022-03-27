Половини команд немає. Український тренер спрогнозував майбутнє чемпіонату України

Від варварства росіян постраждав вітчизняний футбол / Фото: официальный сайт УПЛ, Колаж: Сьогодні

За день до поновлення чемпіонату України з футболу фашистська Росія напала на нашу країну. Першості у всіх лігах були поставлені на паузу, а деякі команди вимушено припинили своє існування.

Відомий український фахівець Олег Федорчук вважає, що після війни вітчизняний футбол буде переформатовано. На превеликий жаль, багатьох клубів та стадіонів з відновленням чемпіонату ми можемо не побачити.

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"У кращому разі ми зможемо повернутися до ігор у середині травня. Або навіть наприкінці цього місяця. Адже ми повинні відштовхуватися від УЄФА, від європейського календаря. Сезон, наскільки я пам'ятаю, має закінчитися 21 травня. Словом, я не бачу підстав для проведення другої частини чемпіонату, у жодній із ліг. Переконаний: наступного сезону на нас чекає велике переформатування всього національного футболу. Усіх ліг – не лише УПЛ. Потрібно буде порушити всі норми та правила – ситуація надто нестандартна та важка. На мою думку, система з трьох професійних ліг у нас залишиться. Але в кожній із них буде значно менше команд. Істотно.

Рашисти обстріляли стадіон команди ФК Чернігів / Фото: Колаж: Сьогодні, Instagram

Власне, вже половини команд просто не існує: футболісти не повернулися з тренувальних зборів, потроху працевлаштовуючись у нижчих лігах сусідніх країн. Зрозуміло, особливо це вдарить по клубах з найбільш постраждалих регіонів: там ще кілька років не буде футболу, не буде команд", – сказав Федорчук в інтерв'ю FanDay.

Раніше ексфутболіст збірної України Андрій Богданов у пух і прах розніс ідею відновлення УПЛ. Тільки після перемоги над російськими фашистами можна думати про футбол.

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