Повне спустошення. Як початок війни розділив родину Олександра Усика

Війна ледь не розлучила Усика з родиною / Фото: Колаж: Сьогодні

Переговори щодо бою-реваншу проти Ентоні Джошуа , мало не розділили родину Олександра Усика. Війна застала українського чемпіона за версіями WBA, WBO, IBF, IBO у надважкій вазі у Британії, де він разом зі своїми менеджерами проводили зустрічі з приводу майбутнього поєдинку. А ось його дружина та діти перебували під Києвом.

Катерина у центрі Праги / Фото: Колаж: Сьогодні

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Усик важко переніс інформацію про початок війни від дружини Катерини, і відразу ж почав шукати всі можливі варіанти якнайшвидше повернутися додому. Своєю драматичною історією Олександр поділився ютуб-каналу Blockasset:

"О 5-й ранку моя дружина написала мені повідомлення, що почалася війна. Я зрозумів, що літаки в Україну вже не полетять, і ми поїхали в аеропорт, поміняли квитки і долетіли до Польщі. У Польщі нас зустрів друг, довіз до українського кордону. Там ми сіли на машину, доїхали до одного з українських міст, а вже з нього дісталися Києва. Всередині було сповнене спустошення, нерозуміння того, що відбувається, і дуже велика тривога за мою сім'ю. Але коли я вже приїхав додому, побачив сім'ю, дітей, дружину, близьких, стало трохи легше. , – розповів Олександр Усик.

Усик vs Джошуа / Фото: Getty Images

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Наразі Олександр Усик залишив Україну разом із сім'єю. Український боксер сподівається провести бій-реванш проти Ентоні Джошуа, хоча фізичний стан чемпіона турбує, про що говорять фахівці .

Сторони обох боксерів ведуть активну фазу переговорів про дату та місце поєдинку-реваншу Усік – Джошуа .