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Ворскла --
6 листопада 00:00
Колос --
Шахтар --
6 листопада 00:00
Зоря --
Верес --
6 листопада 00:00
Львів --
Десна --
6 листопада 00:00
Інгулець --
Дніпро-1 --
6 листопада 00:00
Олександрія --
Металіст 1925 --
6 листопада 00:00
Чорноморець --
Рух --
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Полетіли перші голови: жорстка заява Гутцайта за наслідками скандалу з допінгом

Сергій Шаховець
27 жовтня, 17:21
Директор Національного антидопінгового центру Іван Курліщук та його заступник Ярослав Кручек подали у відставку

Україна порушила правила тестування перед Токіо-2020

Новину про це повідомив на своїй сторінці у Facebook міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт. У заяві йдеться про те, що міністерство засуджує порушення міжнародних стандартів тестування Національною антидопінговою організацією України.

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"Міністерство молоді та спорту виступає категорично проти маніпулювання з допінгом у спорті!"

Оприлюднені Всесвітнім антидопінговим агентством попередні результати операції Геркулес. Національна антидопінгова організація України (НАДЦ) порушила міжнародний стандарт тестування.

Сьогодні директор НАДЦ Іван Курліщук та його заступник Ярослав Кручек подали у відставку.

Міністерство заявляє, що ми займаємо чітку позицію щодо боротьби з допінгом і нікому не дозволимо порушувати антидопінгові правила. Реакція на порушення буде миттєвою та жорсткою", – повідомив Гутцайт.

Ми повідомляли, що в результаті операції Геркулес з'ясувалося, що українські спортсмени заздалегідь знали, коли складатимуть тести на допінг. Ці порушення відбувалися всупереч кодексу WADA.

Нагадаємо, збірна України на Іграх у Японії виграла 19 медалей – одна золота, шість срібних та дванадцять бронзових.

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Варто зазначити, що збірна Росії зараз на Олімпійських іграх виступає без прапора та гімну через допінгові махінації.