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Поки Мессі не піде: скільки років планує грати Кріштіану Роналду

Олександр Трикіша
18 січня, 09:57
Зірковий нападник Манчестер Юнайтед та збірної Португалії Кріштіану Роналду не поспішає йти на пенсію. Футболіст розповів, скільки ще планує пограти

Гол Кріштіану Роналду приніс перемогу Манчестер Юнайтед над Аталантою / Фото: Reuters

Напередодні Роналду отримав спеціальний приз від ФІФА за те, що побив світовий рекорд із голів за збірну.

Надихнувшись нагородою, португалець заявив про бажання пограти ще п'ять років! А це означає, що Кріштіану може залишити футбол, коли йому буде за 40.

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"Мені вже скоро виповниться 37 років, але я почуваюся добре. Продовжую старанно працювати, адже люблю футбол і зберігаю пристрасть до нього. Хочеться продовжувати і далі.

Планую грати ще чотири чи п'ять років. Якщо ви добре ставитеся до свого тіла, воно відплатить вам, коли це буде потрібно", – цитує Роналду championat.com.

У поточному сезоні Роналду провів один матч за Ювентус і 21 – у складі МЮ, в яких забив 14 м'ячів і зробив три асисти.

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До речі, раніше ми писали, що Кріштіану Роналду, який бажає покинути Манчестер Юнайтед, може стати новою зіркою Барселони, іконою якої до відходу в ПСЖ був Ліонель Мессі.