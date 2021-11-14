Пограв 20 хвилин і досить. ПСЖ встановив для Мессі ліміт часу на полі

Французький клуб ПСЖ піклується про здоров'я Ліонеля Мессі / Фото: Reuters

Вся річ у тім, що керівництво Парі-Сен-Жермена переймається здоров'ям свого дорогоцінного футболіста. Останні два матчі ПСЖ Мессі пропустив через травму.

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За інформацією Marca, паризький клуб погодився відпустити аргентинця до збірної лише за умови встановлення ліміту на ігровий час для гравця.

Відповідно до домовленості між керівництвом ПСЖ та збірною Аргентини, Лео може провести на полі не більше 20 хвилин.

Так і сталося у матчі відбору на ЧС-2022 між командами Уругваю та Аргентини (0:1). Мессі вперше за п'ять останніх років розпочав поєдинок із лави запасних та з'явився на полі лише на 76-й хвилині матчу.

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У час, що залишився, аргентинець не встиг проявити свій бомбардирський талант, але для перемоги його команди вистачило і гола Ді Марії в дебюті поєдинку.

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Збірна Аргентини посідає друге місце у турнірній таблиці, набравши 28 очок. У наступному матчі підопічні Скалоні зустрінуться з лідерами відбору – командою Бразилії.

Ми вже повідомляли, що команда Неймара вже забезпечила собі путівку на чемпіонат світу в Катарі, перемігши на своєму полі Колумбію 1:0.