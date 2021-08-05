Загинув 18-річний син легенди збірної Німеччини: відомі подробиці

Колишній капітан Бундестім зазнав непоправної втрати в родині – середній син Еміліо позбувся життя під час аварії на квадроциклах

Міхаель Баллак зі своїм сином Еміліо / Фото: Инстаграм

Син колишнього півзахисника Челсі та збірної Німеччини Міхаеля Баллака загинув в результаті трагічної аварії на квадроциклі.

Еміліо, якому було всього 18 років, потрапив в аварію в Португалії і помер близько 2 години ночі в четвер, 5 серпня, повідомляє португальське джерело TVI24.

Міхаель Баллак зі своїм сином Еміліо / Фото: Инстаграм

У повідомленнях з Португалії йдеться, що інцидент стався на півострові Троя, розташованому на південь від Лісабона, недалеко від будинку, який колишній капітан збірної Німеччини купив кілька років тому.

Еміліо Баллак / Фото: Инстаграм Реклама

Еміліо Баллак – один з трьох синів колишнього гравця Челсі і Баварії. Міхаель був одружений на Сімоне Ламбо, яка довгий час була з ним у цивільному шлюбі.

Михаель Баллак / Фото: UEFA.com

44-річний Міхаель Баллак виступав за команди Байєр Леверкузен, Баварію і Челсі протягом 17-річної кар'єри.

У складі збірної Німеччини він завойовував "срібло" на чемпіонаті світу-2002 та чемпіонаті Європи-2008, а також бронзові нагороди ЧС-2006. Всього він провів 98 матчів за національну команду.