Загинув 18-річний син легенди збірної Німеччини: відомі подробиці

Міхаель Баллак зі своїм сином Еміліо / Фото: Инстаграм
Син колишнього півзахисника Челсі та збірної Німеччини Міхаеля Баллака загинув в результаті трагічної аварії на квадроциклі.
Еміліо, якому було всього 18 років, потрапив в аварію в Португалії і помер близько 2 години ночі в четвер, 5 серпня, повідомляє португальське джерело TVI24.
Міхаель Баллак зі своїм сином Еміліо / Фото: Инстаграм
У повідомленнях з Португалії йдеться, що інцидент стався на півострові Троя, розташованому на південь від Лісабона, недалеко від будинку, який колишній капітан збірної Німеччини купив кілька років тому.
Еміліо Баллак / Фото: Инстаграм
Еміліо Баллак – один з трьох синів колишнього гравця Челсі і Баварії. Міхаель був одружений на Сімоне Ламбо, яка довгий час була з ним у цивільному шлюбі.
Михаель Баллак / Фото: UEFA.com
У складі збірної Німеччини він завойовував "срібло" на чемпіонаті світу-2002 та чемпіонаті Європи-2008, а також бронзові нагороди ЧС-2006. Всього він провів 98 матчів за національну команду.
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