Підтвердила реноме секс-символа: Марина Бех-Романчук захопила природною красою

Марина Бех-Романчук в купальнику / Фото: Инстаграм

Учасниця Олімпіади-2020 в Токіо Марина Бех-Романчук релаксує в рідному Хмельницькому. Спортсменка в своєму Instagram виклала свіже еротичне фото з відпочинку на річці.

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Судячи з фото Марина перебуває в чудовій формі! Вона показала своє розкішне, засмагле тіло у відвертому купальнику, додавши, що це її природна краса. Важко з нею не погодитись!

"3 роки поспіль я тут, в одному з моїх улюблених місць. Це фото без фільтра" – підписала свою публікацію в Instagram українська легкоатлетка.

Нагадаємо, що медальна надія України на Іграх у Токіо посіла п'яте місце в стрибках у довжину показавши результат – 6,88 м. До "бронзи" Ігор-2020 срібній призерці чемпіонату світу-2019 Марині Бех-Романчук не вистачило 9 сантиметрів.

Марина Бех-Романчук в Токіо без медалі / Фото: Reuters

Чоловік Марини Бех-Романчук виступив на Іграх значно краще – Михайло Романчук взяв "срібло" і "бронзу" в плаванні.

Михайло Романчук та його дружина Марина / Фото: НОК України

Марина Бех та Михайло Романчук / Фото: Instagram