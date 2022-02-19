"Підсипали мельдоній і донесли". Верняєв розкрив допінг-схему незадовго до Олімпіади

Олег Верняєв / Фото: Getty Images

Знаменитий український спортсмен упевнений, що комусь було вигідно його підставити із допінгом. Сам він ніколи не приймав жодних стимуляторів.

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Це було міжсезоння. У нас змагань не було до цього з березня, і найближчі були в грудні. Тобто це не той за місяць до змагань, коли починається дуже жорсткий режим і все це саме. Це був розслаблений момент, набирання форми. Вийшло так, що в мене приходить тест 10-го та 26-го (листопада), тобто два тести у такий короткий термін ніколи не перевіряють.

Олег Верняєв / Фото: НОК України

Я довгий час стою на допінг-контролі, і мене в принципі раз на місяць перевіряють упродовж п'яти років. Вони, не попереджаючи приходять раз на місяць, і я знаю, що раз на місяць до мене прийдуть по-любому, до ворожки не ходи. Знаючи це і приймати що-небудь – це настільки потрібно бути дурною, настільки неадекватною людиною. Все моє оточення знає навіть моє ставлення до пігулок від голови, бо я боюся все пити, бо не знаю, на що мені чекати.

Олег Верняєв не робив зав про зміну громадянства / Фото: AFP

Виходить так, що до мене приходять 10-го числа перевіряти, мені приходить протягом тижня відповідь, що все нормально, негативний тест, і до мене відразу ж приходять 26-го числа. У грудні мені надходить лист, що в мене знайдений мельдоній. Я в цей момент, коли ще лікував плече, я розмовляв із лікарем, це лікар, який працював зі збірною баскетболу, тобто це людина розумна, я йому розповідаю без подробиць ситуацію, що от, два тести за два тижні. "Так це ж анонімний донос", – сказав він. А я сам такого не знав. Він каже: "У нас же як, у всіх федераціях одна і та ж система, тебе хтось підловив, сипнув щось, роблять дзвінок до міжнародної федерації чи антидопінгового центру України та кажуть, що підозрюють такого-то. Вони починають жорстко ловити. Тобто я говорю, що два тести за два тижні ніколи не було. Я 100% упевнений, що це донос", – сказав Верняєв в інтерв'ю Youtube-каналу KyivFM.

Жан Беленюк і Олег Верняєв / Фото: Instagram

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Нагадаємо, олімпійський чемпіон Ріо-2016 у спортивній гімнастиці Олег Верняєв змушений був пропустити Ігри-2020 у Токіо через допінг. Спортсмен отримав відсторонення від спорту на чотири роки. Як виявилося, гімнаст погорів на мельдонії, який раніше став причиною дискваліфікації російських спортсменів, включаючи Марію Шарапову.

Незважаючи на це, Верняєв сподівається, що незабаром вирішиться його ситуація з дискваліфікацією через допінг і на Олімпіаді-2024 він зможе поборотися за медаль для України.