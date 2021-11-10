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Підозрюють в організації нападу на одноклубницю через конкуренцію: футболістку ПСЖ взяли під варту

Павло Василенко
10 листопада, 15:39
Півзахисник жіночої команди ПСЖ та збірної Франції Аміната Діалло було заарештовано у своєму будинку в Марлі-ле-Руа

Аміната Діалло / Фото: Instagram

Сьогодні, 10 листопада, футболістку помістили під варту. Арешт був проведений в рамках розслідування нападу на Хейру Хамрауї, одноклубницю Амінати, повідомляє L'Equipe.

Раніше ми писали, що харківський клуб набрав перше очко у Лізі чемпіонів.

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4 листопада Хамрауї зазнала жорстокого нападу наприкінці вечірки, організованої ПСЖ у ресторані у Булонському лісі.

Двоє чоловіків у капюшонах витягли її з машини і побили залізним прутом, а потім зникли. Діалло та ще одна одноклубниця Хамрауї були присутні при цьому, перебуваючи в автомобілі.

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Хамрауї зрештою доправили до лікарні, де дівчині наклали шви на ноги та руки. У результаті Хейра пропустила матч ПСЖ (4:0) у жіночій Лізі чемпіонів проти Реалу. Натомість на поле вийшла Аміната Діалло, яку тепер підозрюють в організації нападу на конкурентку.

ПСЖ виступив із заявою, в якій підтвердив, що Аміната Діалло було заарештовано поліцією у зв'язку зі звинуваченнями в нападі на одну зі своїх одноклубниць, при цьому парижани не стали уточнювати ім'я потерпілої, додавши лише, що клуб вжив усіх можливих заходів для того, щоб гарантувати безпеку решті команди.