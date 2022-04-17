Підбите око і величезна гематома: Спенс яскраво зібрав три чемпіонські титули

Еррол Спенс vs Йорденіс Угас / Фото: Twitter

В Арлінгтоні на арені AT&T Stadium відбувся вечір боксу, головною подією якого став поєдинок чемпіона світу у напівсередній вазі за версіями WBC та IBF Еролом Спенсом та кубинським чемпіоном WBA Super Йорденісом Угасом.

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32-річний американець повернувся в ринг після дворічної перерви і мав намір відібрати третій чемпіонський пояс у кубинця.

Поєдинок активніше почав Спенс, при цьому Угас не втрачав нагоди зловити фаворита на контратаці.

У третьому раунді суперники влаштували яскравий заміс, причому більше попадань було в американця.

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Шостий раунд міг усе перевернути з ніг на голову. Спенс пропустив праворуч від Угаса і випустив капу. Американець відразу почав її шукати і нарвався на удари від кубинця. Від падіння переможця врятували канати.

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Після такого "холодного душу" Спенс зумів зібратися і в сьомому раунді перехопив ініціативу. Від жорстких ударів Еррола у кубинця практично закрилося праве око. Угас був на межі капітуляції, але зумів дотягнути до десятого раунду.

Оскільки бій перетворився на одностороннє побиття, лікар порадив рефері зупинити бій. На Угаса було страшно дивитися – величезна гематома на все обличчя і праве око, що не відкривається.

Результат поєдинку – Еррол Спенс переміг Йорденіса Угаса технічним нокаутом у 10-му раунді.

Таким чином, Еррол Спенс об'єднав три з чотирьох титулів у напівсередньому дивізіоні – WBC, IBF та WBA Super.