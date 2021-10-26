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Чорноморець --
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Динамо --
Ворскла --
6 листопада 00:00
Колос --
Шахтар --
6 листопада 00:00
Зоря --
Верес --
6 листопада 00:00
Львів --
Десна --
6 листопада 00:00
Інгулець --
Дніпро-1 --
6 листопада 00:00
Олександрія --
Металіст 1925 --
6 листопада 00:00
Чорноморець --
Рух --
6 листопада 00:00
Минай --
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Подарунок за хет-трик: уболівальниця Вашингтона викинула на лід свій бюстгальтер

26 жовтня, 08:55
У ніч на 26 жовтня відбувся матч регулярного чемпіонату НХЛ Оттава Сенаторз – Вашингтон Кепіталз, де відбувся кумедний випадок

Подарунок для хокеїста від фанатки

Зустріч завершилася перемогою Кепіталз із рахунком 7:5. За 8 секунд до закінчення другого періоду форвард Вашингтона Ті Джей Оші оформив хет-трик.

Відповідно до традиції, щоб привітати гравця та відзначити його результативність, хокейні вболівальники кидають свої кепки на лід. Однак одна з фанаток вчинила інакше, покинувши американцю свій бюстгальтер. Цей вчинок розвеселив Оші.

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Оші оформив свій шостий хет-трик у кар'єрі та перший з 5 травня 2021 року. Він ніколи не робив двох хет-триків за один рік.

Зазначимо, що прізвисько "Ті Джей" дала Тімоті його мати після перегляду фільму 1979 року "Чемпіон", в якому одного з героїв у виконанні 9-річного Рікі Шродера звали Тімоті Джозеф (Ті Джей) Флінн. Матері Оші здалося, що її син схожий на цього персонажа.

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Раніше ми писали, що знаменитому канадському хокеїсту українського походження 64-річному Майку Боссі має бути найважчий матч у його житті.

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