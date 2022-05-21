Подарунки привезли на лімузинах: форвард Борусії по-царськи пішов із команди

Ерлінг Голанд. Фото: REUTERS/Leon Kuegeler
Зірковий норвезький нападник Ерлінг Голанд нещодавно підписав контракт із Манчестер Сіті. В Англію футболіст улітку переїде з дортмундської Боруссії.
Перед від'їздом Ерлінг вирішив красиво попрощатися з партнерами та співробітниками Борусії.
Як повідомляє Goal, всі футболісти та тренери дортмундського клубу отримали від Голанда ексклюзивний годинник Rolex вартістю приблизно 15 тисяч євро.
Годинники доставили на базу клубу на двох лімузинах. Вони були упаковані в подарункові коробки з ініціалами та фотографіями Голанда.
Крім того, футболіст зробив подарунки ще й персоналу Боруссії. Всім дісталися годинники Omega, вартістю від 5 до 7 тисяч євро.
Загалом на подарунки норвежець витратить понад півмільйона євро.
Раніше ми повідомляли, як Ерлінг Холанд підтримав Україну. Норвежець взяв участь у благодійному матчі з Динамо та зустрівся з вихованцем "біло-синіх", який залишив Україну через агресію Росії.