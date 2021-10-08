Подалі від комуністів! Кубинські бейсболісти втекли під час кубка світу

Кубинські бейсболісти втекли з країни завдяки поїздці на чемпіонат світу / Фото: AFP

Кубинська влада назвала дії гравців під час чемпіонату світу серед спортсменів віком до 23 років "огидною відмовою".

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Бейсболісти часто втікають, щоб спробувати влаштуватися в клуби Вищої бейсбольної ліги, адже через напружені стосунки між Кубою і США зробити це офіційно неможливо.

Угода, яка дозволяла кубинським гравцям підписати контракт з клубами MLB, була скасована президентом Дональдом Трампом в 2018 році, пише BBC.

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Угода означало, що спортсменам більше не потрібно було ховатися і нелегально залишати Кубу.

Останнім зоряним гравцем, який втік, був 22-річний Сезар Прієто, одна з кращих бейсболістів країни, який покинув команду на початку цього року, коли був у Флориді для участі в кваліфікаційних змаганнях Олімпійських ігор.