Відчуйте різницю: тренер Бенфіки порівняв Динамо і Спартак

Тренер Бенфіки Жорже Жезуш / Фото: Reuters

Головний тренер Бенфіки Жорже Жезуш після 0:0 з Динамо на Олімпійському досить дипломатично відповів на питання про різницю між киянами і московським Спартаком, який лісабонці впевнено переграли на шляху до групового раунду ЛЧ.

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Проте Жезуш вказав на один момент, котрий виокремлює Динамо на фоні Спартака.

"З ким було складніше – з Динамо або Спартаком? Цікаве питання. Обидві команди досить якісні, це сильні суперники. Можливо, Динамо краще підготовлене тактично, в сенсі колективної гри. Але про обидва протистояння можна сказати, що нам довелося в них непросто", – наводить слова Жезуша Динамо Київ від Шурика.

Нагадаємо, в паралельному поєдинку групи Е Барселона програла 0:3 Баварії, яка очолила квартет. Динамо ділить з Бенфікою другий рядок, випереджаючи каталонців.

У наступному турі, 29 вересня, Динамо грає на виїзді з Баварією, а Бенфіка приймає Барселону.