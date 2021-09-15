Відчуйте різницю: тренер Бенфіки порівняв Динамо і Спартак

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14 вересня 19:45
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14 вересня 22:00
Динамо 0
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Баварія 3
14 вересня 22:00
Челсі 1
Зеніт 0
14 вересня 22:00
Мальме 0
Ювентус 3
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Лілль 0
Вольфсбург 0
14 вересня 22:00
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Бешикташ --
Боруссія Д --
15 вересня 19:45
Шериф --
Шахтар --
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Мілан --
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Інтер --
Реал --
15 вересня 22:00
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Аякс --
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Атлетіко --
Порту --
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Манчестер Сіті --
Лейпциг --
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Брюгге --
ПСЖ --
28 вересня 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 вересня 19:45
Шахтар --
Інтер --
28 вересня 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сіті --
28 вересня 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 вересня 22:00
Порту --
Ліверпуль --
28 вересня 22:00
Мілан --
Атлетіко --
28 вересня 22:00
Боруссія Д --
Спортинг --
28 вересня 22:00
Реал --
Шериф --
15 вересня 00:00
Минай --
Колос --
17 вересня 19:30
Десна --
Рух --
18 вересня 00:00
Динамо --
Олександрія --
18 вересня 00:00
Львів --
Металіст 1925 --
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Дніпро-1 --
Верес --
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Ворскла --
Минай --
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Інгулець --
Колос --
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Зоря --
Чорноморець --
18 вересня 00:00
Маріуполь --
Шахтар --
25 вересня 00:00
Рух --
Динамо --
25 вересня 00:00
Шахтар --
Верес --
25 вересня 00:00
Дніпро-1 --
Зоря --
25 вересня 00:00
Колос --
Ворскла --
25 вересня 00:00
Десна --
Металіст 1925 --
25 вересня 00:00
Минай --
Львів --
25 вересня 00:00
Олександрія --
Маріуполь --
25 вересня 00:00
Чорноморець --
Інгулець --
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Шахтар --
Динамо --
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Головна Спорт Ліга чемпіонів 2020/21

Відчуйте різницю: тренер Бенфіки порівняв Динамо і Спартак

Олег Люлька
15 вересня, 08:29
У кваліфікації Ліги чемпіонів лісабонці двічі обіграли москвичів по 2:0, а з киянами на старті групового раунду розійшлися миром 0:0

Тренер Бенфіки Жорже Жезуш / Фото: Reuters

Головний тренер Бенфіки Жорже Жезуш після 0:0 з Динамо на Олімпійському досить дипломатично відповів на питання про різницю між киянами і московським Спартаком, який лісабонці впевнено переграли на шляху до групового раунду ЛЧ.

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Проте Жезуш вказав на один момент, котрий виокремлює Динамо на фоні Спартака.

"З ким було складніше – з Динамо або Спартаком? Цікаве питання. Обидві команди досить якісні, це сильні суперники. Можливо, Динамо краще підготовлене тактично, в сенсі колективної гри. Але про обидва протистояння можна сказати, що нам довелося в них непросто", – наводить слова Жезуша Динамо Київ від Шурика.

Нагадаємо, в паралельному поєдинку групи Е Барселона програла 0:3 Баварії, яка очолила квартет. Динамо ділить з Бенфікою другий рядок, випереджаючи каталонців.

У наступному турі, 29 вересня, Динамо грає на виїзді з Баварією, а Бенфіка приймає Барселону.

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