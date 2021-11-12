Чому Усик нокаутує Джошуа? Відповідає колишній чемпіон

Олександр Гвоздик: "Крім Усика хто ще прославляє Україну?". Фото: instagram.com/alex_gvozdyk
Колишній чемпіон світу у напівважкій вазі Олександр Гвоздик припустив, як розвиватиметься реванш між Олександром Усиком та Ентоні Джошуа. До речі, гонорар українця за перемогу над Джошуа зріс у рази.
"Мені здається, багато в чому все залежатиме від Джошуа. Я вважаю, що він має моральний надлом. Він розповідає, що хоче завдавати болю, а не просто виграти, але це слова.
Джошуа збереться і намагатиметься робити те, що йому треба було робити у першому бою: більше нав'язувати бійку, лізти кудись. Тому думаю, що бій буде ближчим, але таки схилився б до Сашка.
Усик може і нокаутувати Джошуа. У першому бою йому, грубо кажучи, забракло 10 секунд, щоб це зробити. Що заважає йому це повторити у реванші? Нічого", – сказав Олександр Гвоздик у інтерв'ю Віктору Ялимову.
Раніше ми писали, що Усик купив собі супердорогу машину після вересневої перемоги над Джошуа. Наш боксер отримав шестиколісний гелендваген Mercedes-Benz G63 AMG, вартість якого може становити понад мільйон євро.