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Колос --
Шахтар --
6 листопада 00:00
Зоря --
Верес --
6 листопада 00:00
Львів --
Десна --
6 листопада 00:00
Інгулець --
Дніпро-1 --
6 листопада 00:00
Олександрія --
Металіст 1925 --
6 листопада 00:00
Чорноморець --
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Побито рекорд аукціону! Кросівки Джордана продані за неймовірні гроші

25 жовтня, 16:54
Пара кросівок, яку носив суперзірка НБА Майкл Джордан на початку своєї кар'єри, була продана майже за 1,5 мільйона доларів

Майкл Джордан / Фото: Reuters

Дана продажа встановила рекордну ціну на аукціоні за взуття для ігор. Джордан вийшов на майданчик в проданій парі в п'ятому за рахунком матчі дебютного сезону в НБА в 1984 році.

"Найцінніші кросівки, які коли-небудь пропонувалися на аукціоні, – звичайні кросівки Майкла Джордана Nike Air Ships 1984 года, які носив у грі, – тільки що були продані за 1 472 000 доларів США на нашій розкішній розпродажу в Лас-Вегасі", – повідомляє аукціонний дім Sotheby's.

Астрономічна ціна легко побила рекорд пари Nike Air Jordans, які були продані за 615 000 доларів в серпні 2020 року на аукціоні Christie's, повідомляє Guardian.

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За даними Sotheby's, шнурівки 13-го розміру з автографом Джордана були в хорошому стані. Пара була подарунком від гравця Томмі Тіму III Льюїса, який грав за Денвер Наггетс в сезоні 1984/85.

Речі Джордана різко зросли в ціні після виходу в світ документального фільму ESPN/Netflix "Останній танець", що розповідає про Джордана і його Чикаго Буллз.

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Кросівки Air Ship, що послужили основою для серії Air Jordan, були розроблені Брюсом Кілгором і спочатку випущені в 1984 році, і це були перші кросівки, які носив Джордан як професіонал НБА.

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