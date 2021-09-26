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Перемога нокаутом над американкою і титул чемпіонки UFC залишається у Шевченко

Сергій Шаховець
26 вересня, 10:28
Чемпіонка UFC в найлегшій вазі Валентина Шевченко успішно захистила титул в бою з американкою Лорен Мерфі

Валентина Шевченко в шостий раз захистила титул чемпіонки UFC в найлегшій вазі / Фото: Reuters

У Лас-Вегасі відбувся турнір UFC 266. У головному бою карда зійшлися 33-річна уродженка Киргизстану Валентина Шевченко і Лорен Мерфі з США.

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З першого раунду ініціативою володіла киргизько-перунская спортсменка, яка безперервно завдавала ударів суперниці. Було видно, що американка не справляється з чемпіонкою і розв'язка бою настане скоро.

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У четвертому раунді Шевченко завдала потужного удару рукою і почала добивання. Лорен притулилася до сітки, а потім впала на канвас, де Валентина серією ліктів довела бій до перемоги. Рефері зафіксував перемогу нокаутом у киргизько-перуанської спортсменки.

Для Валентини Шевченко це був шостий захист титулу. Всього на її рахунку 25 боїв у професійних ММА (22 перемоги і 3 поразки).

У її суперниці, 38-річної Мерфі на рахунку 20 поєдинків (15 перемог, 5 поразок). Раніше вона ще не програвала нокаутом.

Нагадаємо, що Валентина Шевченко 11-разова чемпіонка світу з муай-тай і 3-разова чемпіонка світу з кікбоксингу.

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