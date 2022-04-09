Шляхом Усика: український каратист поїде на турнір до Португалії під час війни

Станіслав Горуна / Фото: Reuters

Українські спортсмени об'єдналися навколо країни, щоб протистояти російській військовій агресії. Багато хто з них пішов у тероборону або ЗСУ для захисту батьківщини.

Одним із них став каратист Станіслав Горуна, який взяв бронзову медаль на Олімпіаді-2020 у Токіо. Щоправда, тепер його вже немає, адже нагорода пішла на допомогу Україні.

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Горуна виставив олімпійську медаль на аукціон і нещодавно зумів продати її за 20,5 тисяч доларів . В ефірі телеканалу Україна 24 спортсмен розповів, на що підуть виручені кошти.

"Гроші чималі. Я сам не сподівався, що вдасться таку суму отримати за медаль. Але вдалося поширити інформацію про аукціон. Було сімдесят ставок і 20500 доларів – фінальна ставка від громадянина Японії. Гроші підуть на ЗСУ, тероборону та для лікарень".

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Також Станіслав розповів, що планує взяти участь у міжнародних змаганнях. Відбудуться вони дуже скоро в Португалії.

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"Спортсмени домовилися з командуванням так, що тепер я виділяю 2 години кожен на тренування. Ми готуємось, наприкінці квітня поїдемо до Португалії на прем'єр-лігу. З'їздимо на п'ять днів туди і назад. Думаю, за цей час нічого страшного не станеться. Ситуація вже буде спокійнішим і стабільнішим".

Зазначимо, що нещодавно боксер Олександр Усик також вирішив залишити лави тероборони Києва та виїхати за кордон. Там спортсмен розпочав підготовку до бою-реваншу з Ентоні Джошуа, який має відбутися у липні.