За прикладом Путіна: Орбан позбавив Угорщину проведення чемпіонату світу

Віктор Орбан / Фото: Getty Images

Світовий спорт продовжує ізолюватись від Росії на тлі її фашистської агресії проти України. Представників країни викинули з турнірів ФІФА та УЄФА.

Постраждав і хокей, адже наступного року РФ мала прийняти чемпіонат світу. Однак IIHF позбавила її цього права. Наприкінці травня мають назвати нову країну-господарку.

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Лідером була спільна заявка Угорщини та Словенії, проте у підсумку країни відкликали її. Як повідомив генсек Федерації хокею Угорщини Левенте Сіпош, уряд не підтримав цю ідею.

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Нагадаємо, що прем'єр-міністром Угорщини є Віктор Орбан, якому закидають тісні зв'язки з Володимиром Путіним. За це глава угорського уряду потрапив до бази "Миротворця".

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Єдиною активною заявкою на проведення ЧС-2023 залишаються подана Фінляндією та Литвою. Очікується, що організація затвердить їх як господарів 27 травня. До речі, цього року чемпіонат світу також проводять фіни – у Гельсінкі та Тампере.