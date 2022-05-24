28 травня 22:00
Ліверпуль --
Реал --
25 травня 22:00
Рома --
Феєнорд --
1 червня 19:00
Польща --
Уельс --
1 червня 21:45
Шотландія --
Україна --
1 червня 21:45
Італія --
Аргентина --
2 червня 21:45
Чехія --
Швейцарія --
2 червня 21:45
Іспанія --
Португалія --
3 червня 21:45
Хорватія --
Австрія --
3 червня 21:45
Франція --
Данія --
3 червня 21:45
Бельгія --
Нідерланди --
4 червня 16:00
Вірменія --
Ірландія --
4 червня 19:00
Угорщина --
Англія --
4 червня 21:45
Італія --
Німеччина --
5 червня 21:45
Чехія --
Іспанія --
5 червня 21:45
Португалія --
Швейцарія --
6 червня 21:45
Австрія --
Данія --
6 червня 21:45
Хорватія --
Франція --
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За прикладом Путіна: Орбан позбавив Угорщину проведення чемпіонату світу

Андрій Трофімов
24 травня, 19:12
Уряд Угорщини не підтримав ідею проведення хокейного мундіалю замість Росії у 2023 році

Віктор Орбан / Фото: Getty Images

Світовий спорт продовжує ізолюватись від Росії на тлі її фашистської агресії проти України. Представників країни викинули з турнірів ФІФА та УЄФА.

Постраждав і хокей, адже наступного року РФ мала прийняти чемпіонат світу. Однак IIHF позбавила її цього права. Наприкінці травня мають назвати нову країну-господарку.

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Лідером була спільна заявка Угорщини та Словенії, проте у підсумку країни відкликали її. Як повідомив генсек Федерації хокею Угорщини Левенте Сіпош, уряд не підтримав цю ідею.

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Нагадаємо, що прем'єр-міністром Угорщини є Віктор Орбан, якому закидають тісні зв'язки з Володимиром Путіним. За це глава угорського уряду потрапив до бази "Миротворця".

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Єдиною активною заявкою на проведення ЧС-2023 залишаються подана Фінляндією та Литвою. Очікується, що організація затвердить їх як господарів 27 травня. До речі, цього року чемпіонат світу також проводять фіни – у Гельсінкі та Тампере.