Плювати на забобони! Ібрагімович заздалегідь відзначив 40-річчя

Златан Ібрагімович / Фото: Reuters

З днем народження заздалегідь не вітають.

А 40 років, кажуть, взагалі не можна відзначати.

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Але Златан Ібрагімович не тільки з розмахом відсвяткував своє 40-річчя, а й ще зробив це завчасно.

Златан Ібрагімович / Фото: Reuters

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Із неділі, 3 жовтня, коли йому виповнюється 40, Ібра переніс святкування на п'ятницю, 1 жовтня, щоб вечірку змогли відвідати футболісти Мілана. Тому що 3 жовтня у команди – гра чемпіонату Італії в Бергамо з Аталантою Руслана Маліновського.

Крім того, як повідомляє італійський журналіст Джанлука Ді Марція, Златан запросив на свято технічний персонал свого клубу, лікарів та інших працівників.

Фото: REUTERS/Alessandro Garofalo

Сам швед при цьому в день народження зіграти не зможе – заліковує травму ахілла.

Відзначимо, що незабаром тренером Ібрагімовича в Мілані може стати Андрій Шевченко.

Шевченко знову на "Сан-Сіро" / Фото: Instagram