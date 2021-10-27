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Динамо --
Ворскла --
6 листопада 00:00
Колос --
Шахтар --
6 листопада 00:00
Зоря --
Верес --
6 листопада 00:00
Львів --
Десна --
6 листопада 00:00
Інгулець --
Дніпро-1 --
6 листопада 00:00
Олександрія --
Металіст 1925 --
6 листопада 00:00
Чорноморець --
Рух --
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Перший у професійному футболі: гравець молодіжної збірної Австралії зробив камінг-аут

Павло Василенко
27 жовтня, 16:47
Півзахисник Аделаїди Юнайтед Джош Кавалло зробив камінг-аут, ставши першим професійним футболістом, який повідомив про нетрадиційну сексуальну орієнтацію.

Джош Кавалло / Фото: Instagram

У твіттері австралійського клубу з'явилося відео 21-річного Кавалло, в якому той зізнався, що провадив подвійне життя і приховував те, ким він є.

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Гравець молодіжної збірної Австралії зізнався, що відчував сором через те, що не міг грати у футбол і бути геєм.

"Я думав, що люди думатимуть про мене по-іншому, коли дізнаються, вони почнуть ставитись до мене по-іншому, вони почнуть говорити про мене погані речі чи висміювати мене. Але це не так, принаймні ви отримуєте ще більше поваги від людей.

Реакція та підтримка, які я отримав, величезні, це змушує мене задуматися, чому я так довго ніс цей тягар?" – сказав Кавалло.

Відео в соціальних мережах Аделаїди супроводжувалося заявою Кавалло, яка, як він сподівається, може надихнути інших футболістів-геїв зробити камінг-аут та бути самими собою.

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Зазначимо, що підтримку гравцю висловили головний тренер Аделаїди Юнайтед, нападник Атлетіко Антуан Грізманн та ексгравець збірної України Євген Левченко.

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