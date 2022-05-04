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Перший трофей у Еміратах. Ребров із українським прапором відсвяткував взяття кубка

Сергій Шаховець
4 травня, 23:30
У фінальному поєдинку Кубка ліги ОАЕ клуб Сергія Реброва Аль-Айн у серії післяматчевих пенальті обіграв Аль-Ахлі

Сергій Ребров – володар Кубка ліги ОАЕ / Фото: Колаж: Сьогодні

Основний та додатковий час фінального матчу Кубка ліги ОАЕ закінчився внічию з рахунком 2:2. У складі команди Реброва голи забивали Лаба та Канедо, а у складі суперника дубль на рахунку Картабія.

Доля переможця вирішилася у серії післяматчевих пенальті. Фортуна була на боці підопічних українського наставника, які були точнішими в ударах з одинадцятиметрового.

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Арбітр зафіксував підсумковий рахунок 7:6 на користь команди Реброва. Це перший трофей українця в ОАЕ.

Перемогу Сергій Ребров відсвяткував разом зі своїми синами та українським прапором.

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Зазначимо, що Сергій Ребров сім разів визнавався найкращим тренером місяця в ОАЕ. Визначне досягнення українського фахівця тепер підкріплено й першим трофеєм.

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Раніше Сергій Ребров висловився щодо дії західних союзників України. Він вважає, що допомога, яку обіцяли країни Європи, надто довго йде в Україну.