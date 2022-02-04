Перший проліт України на Олімпіаді

Софія Голіченко і Артем Даренський / Фото: Reuters

Ще до церемонії відкриття Олімпіади-2022 у Пекіні, яка розпочнеться у п'ятницю, 4 лютого, о 14:00 за київським часом, українські спортсмени втратили будь-які шанси на нагороди в одній із дисциплін зимових Ігор – командних змаганнях фігуристів. Де дивитись відкриття Олімпіади-2022

Онлайн-трансляція церемонії відкриття Олімпіади-2022 у Пекіні

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У короткій програмі спортивних пар Софія Голіченко та Артем Даренський показали 9-й результат у короткій програмі. Такий же рядок посіли Максим Нікітін та Олександра Назарова у ритм-танці.

Олександра Назарова і Максим Нікітін / Фото: Reuters

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А в чоловічому одиночному катанні Україна не була представлена, бо Іван Шмуратко напередодні здав позитивний тест на коронавірус. За цей вид наша збірна автоматично здобула нуль балів.

Відтак збірна України посідає дев'яту сходинку після трьох видів короткої програми. І ще до короткої програми у жінок, у якій Україну 6 лютого представить Анастасія Шаботова, наша команда втратила шанси потрапити до ТОП-5 країн, які розіграють нагороди у довільній програмі.

Лідирує поки що команда США.

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Олімпіада-2022. Командний турнір фігуристів

Становище після 3 видів з 8

1. США – 28 очок

2. РОК – 26

3. Китай – 21

4. Японія – 20

5. Італія – 18

6. Канада – 16

7. Грузія – 15

8. Чехія – 13

9. Україна – 4

– 4 10. Німеччина – 3

Раніше ми писали, що українські фігуристи пішли на контакт із росіянами. Незважаючи на рекомендації Мінспорту України триматися подалі від представників Росії на Олімпіаді в Пекіні, наші спортсмени першого ж дня змагань вчинили інакше.