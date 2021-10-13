15 жовтня 19:30
Шахтар --
Зоря --
16 жовтня 14:00
Маріуполь --
Металіст 1925 --
16 жовтня 17:00
Львів --
Динамо --
16 жовтня 19:30
Дніпро-1 --
Колос --
17 жовтня 14:00
Минай --
Десна --
17 жовтня 17:00
Інгулець --
Рух --
17 жовтня 19:30
Олександрія --
Ворскла --
18 жовтня 19:30
Чорноморець --
Верес --
22 жовтня 17:00
Десна --
Олександрія --
22 жовтня 19:30
Металіст 1925 --
Інгулець --
23 жовтня 14:00
Верес --
Маріуполь --
23 жовтня 17:00
Ворскла --
Шахтар --
23 жовтня 19:30
Чорноморець --
Львів --
24 жовтня 14:00
Рух --
Минай --
24 жовтня 17:00
Динамо --
Дніпро-1 --
24 жовтня 19:30
Зоря --
Колос --
19 жовтня 19:45
Брюгге --
Манчестер Сіті --
19 жовтня 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 жовтня 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 жовтня 22:00
Порту --
Мілан --
19 жовтня 22:00
Атлетіко --
Ліверпуль --
19 жовтня 22:00
Аякс --
Боруссія Д --
19 жовтня 22:00
Інтер --
Шериф --
19 жовтня 22:00
Шахтар --
Реал --
20 жовтня 19:45
Барселона --
Динамо --
20 жовтня 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 жовтня 22:00
Бенфіка --
Баварія --
20 жовтня 22:00
Янг Бойз --
Вільярреал --
20 жовтня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 жовтня 22:00
Лілль --
Севілья --
20 жовтня 22:00
Челсі --
Мальме --
20 жовтня 22:00
Зеніт --
Ювентус --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини футболу

Перший футболіст за мільярд! рекордсмен грає в Барселоні

Олександр Трикіша
13 жовтня, 17:17
Барселона підпише новий контракт зі своїм головним талантом Педрі. Іспанець стане найдорожчим футболістом в історії, якщо його хтось зважиться все ж викупити

Відступні за Педрі складуть мільярд євро / Фото: Reuters

За інформацією відомого журналіста Фабріціо Романо, Барселона досягла домовленості з Педрі про продовження контракту до червня 2026 року.

Нова угода буде підписана в найближчі дні. Також він повідомив, що сума відступних за іспанського футболіста складе рекордний один мільярд євро!

Реклама

Transfermarkt оцінює 18-річного футболіста в 80 мільйонів євро. Це означає, що той, хто забажає придбати гравця, повинен буде переплатити каталонцям більш, ніж в 12 разів.

Нагадаємо, що на цей момент найдорожчим трансфером є перехід Неймара з Барселони в Парі Сен-Жермен за 222 мільйони євро. До речі, раніше ми писали, що Неймар намагався поцілувати суперника під час матчу – незвичайний спосіб залагодити конфлікт.

Реклама