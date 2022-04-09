Перший футбол по телевізору. Рідкісні кадри

9 квітня 1938 року відбулася подія, на яку зараз ніхто б не звернув увагу. Але тоді це був прорив світового масштабу, який назавжди змінив спорт. Футбольний матч був показаний по телебаченню в прямому ефірі.

Шлях футболу зі стадіону в будинки

Вперше не виходячи з дому вболівальники дізналися про те, що відбувається на стадіоні 8 жовтня 1926 року. В цей день відбувся коментар футбольного матчу на радіо. У поєдинку міжнародного турніру в Будапешті зустрічалися місцевий МТК і Славія з Праги.

Реклама

Першу спробу організувати телетрансляцію зробили німці в 1936 році. Вони планували показати товариський матч Німеччина – Італія, але на заваді стали погодні умови.

Перший гол на ТБ

Перед першою трансляцією зробили репетицію. Телекомпанія ВВС домовилася з лондонським Арсеналом про товариський матч, саме який будуть знімати телевізійники. Команду розділили на два склади, одягли в контрастні футболки – і вперед. У матчі був забитий один гол, через кілька днів саме його показали по телебаченню.

Реклама

Історичний репортаж з "Вемблі"

9 квітня 1938 року на стадіоні "Вемблі" відбувся матч Домашнього чемпіонату Великої Британії, Англія програла Шотландії – 0:1. Цей поєдинок дивилися 93 267 уболівальників на трибунах і не менше десятка тисяч біля домашніх телеекранів. На той момент у Великій Британії налічувалося 20 тисяч телевізорів.

У деяких джерелах помилково пишуть, що вперше на телебаченні показали матч фіналу Кубка Англії-1938 між клубами "Престон Норт Енд" і "Хаддерсфілд Таун". Але той поєдинок відбувся 30 квітня. І його теж показали по ТБ.

Реклама

Дивіться огляд фіналу Кубка Англії-1938: