Перше фіаско Миколенка в Евертоні: поразка та два голи з вини українця

Віталій Миколенко / Фото: Reuters

Віталій Миколенко, для якого зустріч із Норвічем була дебютом в АПЛ, провів не найкращий матч в обороні, якщо не сказати – невдалий.

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На 16-й хвилині ексдинамівець зі свого лівого флангу захисту дозволив гравцеві Норвіча зробити простріл, після якого одноклубник Миколенка Кін зрізав м'яч у свої ворота – автогол.

За дві хвилини Норвіч провів різку контратаку, і Миколенко, повернувшись через все поле до своїх воріт, не завадив нападнику "канарок" Айді вийти віч-на-віч і зробити рахунок 2:0 на користь своєї команди.

У другому таймі Миколенку в одному з верхових єдиноборств дісталося по голові від суперника. Але Віталій не знітився, і на 60-й хвилині саме після його навісу до штрафного майданчика Норвіча та подальшого відскоку Рішарлісон забив гол-красень у падінні через себе.

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Але на більше Евертона не вистачило. "Іриски", що перебувають неподалік від зони вильоту, дозволили Норвічу виграти 2:1 і залишити останній рядок турнірної таблиці чемпіонату Англії.

Коуча Евертона Рафаеля Бенітеса можуть відправити у відставку.

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Норвіч – Евертон – 2:1

Голи: Кін, 16 (автогол), Айда, 18 – Рішарлісон, 60

Це перша поразка Миколенка у ліверпульському клубі. Нагадаємо, почав Віталій в Евертоні з кубкової перемоги над Галлом 3:2.