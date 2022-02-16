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Перша медаль України на Олімпіаді!

Сергій Шаховець
16 лютого, 14:16
Олександр Абраменко виборов першу медаль для України. У суперфіналі лижної акробатики український фристайліст показав другий результат

Олександр Абраменко – срібний медаліст Олімпіади-2022 / Фото: Reuters

Українець Олександр Абраменко виборов срібну медаль у лижній акробатиці. Наш спортсмен пробився до суперфіналу, в якому показав другий результат.

Абраменко пройшов у фінал із п'ятим результатом. У нього вийшов найкращий перший стрибок, за який він отримав 123.53 бала.

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У суперфіналі Олександр та ще п'ять його конкурентів мали лише одну спробу, щоб показати максимальний результат. У Абраменка стрибок не вийшов ідеальним – судді поставили оцінку 116.50. Але цього виявилося достатньо для здобуття срібної медалі. Це перша нагорода України на Олімпіаді!

Золото у китайського спортсмена Ці Гуанпу, бронза дісталася представнику команди РОК Іллі Бурову.

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Нагадаємо, чотири роки тому Абраменко виграв єдине золото для нашої команди. Олександр став єдиним українським спортсменом, який вигравав медалі на двох Олімпіадах.