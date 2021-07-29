Після клінічної смерті на Євро-2020 Еріксен може продовжити кар'єру в Італії

Футболіст збірної Данії Крістіан Еріксен, який дивом вижив на чемпіонаті Європи-2020, наступного тижня повернеться в розташування міланського Інтера

Кристіану Еріксену встановлять кардіовертер-дефібрилятор / Фото: Reuters

Півзахисник Еріксен, який ледь не помер на футбольному полі в матчі з Фінляндією (0:1) під час групового етапу Євро-2020, ще сподівається пограти за італійський клуб.

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Наступного тижні в розташуванні Інтера датчанин пройде тести, які дозволять встановити, чи зможе 29-річний Крістіан продовжити виступи за клуб. Навіть якщо все пройде добре, то Еріксен пропустить мінімум 6 місяців – повідомляє Sky Sports.

Данський футболіст Крістіан Еріксен / Фото: Reuters

Нагадаємо, що Еріксен знепритомнів під час матчу Євро-2020 проти Фінляндії. Він просто впав на газон в кінці першого тайму і не ворушився. На поле у ту ж мить вибігли медики, які реанімували його більше 10 хвилин. Виявилося, що у 29-річного футболіста зупинилося серце.

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Кристіан Еріксен / Фото: Reuters

Під час операції в лікарні Крістіану імплантували кардіовертер-дефібрилятор (ІКД) – прилад, призначений для усунення загрозливих для життя аритмій і запобігання зупинки серця.

Раніше ми писали, що Еріксен з партнерами купував вино пляшками і сидів з гравцем Росії.