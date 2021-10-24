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Зоря --
Колос --
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Рух --
Олександрія --
30 жовтня 00:00
Інгулець --
Верес --
30 жовтня 00:00
Дніпро-1 --
Минай --
30 жовтня 00:00
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Чорноморець --
30 жовтня 00:00
Колос --
Львів --
30 жовтня 00:00
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Зоря --
30 жовтня 00:00
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Десна --
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Маріуполь --
Динамо --
6 листопада 00:00
Динамо --
Ворскла --
6 листопада 00:00
Колос --
Шахтар --
6 листопада 00:00
Зоря --
Верес --
6 листопада 00:00
Львів --
Десна --
6 листопада 00:00
Інгулець --
Дніпро-1 --
6 листопада 00:00
Олександрія --
Металіст 1925 --
6 листопада 00:00
Чорноморець --
Рух --
6 листопада 00:00
Минай --
Маріуполь --
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Вольфсбург --
Зальцбург --
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Мальме --
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Севілья --
Лілль --
2 листопада 22:00
Ювентус --
Зеніт --
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Порту --
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Перестрілка у Львові: шедевр Климчука врятував Рух від поразки

Сергій Шаховець
24 жовтня, 16:38
Закарпатський Минай, під керівництвом нового головного тренера Ігоря Леонова, другий матч поспіль набирає очки в чемпіонаті

Матч 12-го туру УПЛ Рух - Минай / Фото: официальный сайт УПЛ

У Львові матч 12-го туру чемпіонату України між Рухом і Минаєм завершився внічию 2:2.

Гості цілком могли розраховувати на три очки у грі з командою Кучука. У свою чергу господарі зуміли проявити характер і уникнути поразки.

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Рахунок в поєдинку відкрив форвард Миная Рустам Ахмедзаде. Нападник закарпатців вдало замкнув високу подачу з флангу.

Рух зумів відігратися на початку другого тайму, завдяки помилці воротаря Миная Кучера. Несильний дальній удар Альваренги голкіпер повинен був брати, але пропустив м'яч перед собою.

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Минай повів в рахунку завдяки ветерану команди Євгену Селезньову, який вийшов на заміну у другому таймі. Одіозний форвард чудовим пасом вивів на рандеву з воротарем Руху Дмитра Білонога, який реалізував свій шанс на всі сто.

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Спас львівську команду від поразки Юрій Климчук. Траєкторію дальнього удару атакуючого хава Руху "підкоригувала" голова захисника Миная і м'яч влетів точно в дальній кут.

ОГЛЯД МАТЧУ

Українська Прем'єр-ліга. 12-й тур.

Рух – Минай – 2:2

Голи: Альваренга, 48, Климчук, 72 – Ахмедзаде, 13, Білоног, 67

Рух: Бандура – Лях (Мисик, 26), Мартинюк, Стаменкович, Сич – Карасюк – Климчук (Кузик, 87), Таллес, Притула, Альваренга (Рунич, 58) – Тафарі (Кондраков, 46).

Минай: Кучер – Синьогуб, Векляк, Матіч, Гончар – Петрусенко – Ахмедзаде (Книш, 71), Месхі (Хахльов, 87), Кулієв, Білоног (Кобак, 87) – Вишневський (Селезньов, 50).

Команда Ігоря Леонова другу гру поспіль показує відмінну гру, але поки задовольняється нічиєю. Завдяки набраному очку Минай піднявся на 12-ту сходинку, а львівський Рух залишився на 10-му місці.

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