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Головна Спорт Олімпіада Пекін 2022

Перенесення не допомогло: Україна далеко від п'єдесталу у швидкісному спуску на Олімпіаді-2022

Олександр Трикіша
7 лютого, 08:46
У Пекіні відбувся перенесений раніше фінал у змаганнях зі швидкісного спуску. Українець Іван Ковбаснюк виявився далеко від п'єдесталу

Іван Ковбаснюк не поборовсяза медалі / Фото: REUTERS

Змагання мали пройти ще вчора, проте були перенесені через сильний вітер. До речі, сьогодні така сама доля спіткала гігантський слалом серед жінок.

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Олімпійським чемпіоном у швидкісному спуску став Беат Фойц із Швейцарії. Срібло дісталося французу Жоану Кларе, а бронза у Маттіасу Майєру із Австрії.

Швидкісний спуск:

  • 1. Беат Фойц (Швейцарія) – 1.42,69
  • 2. Жоан Кларе (Франція) + 0,10
  • 3. Маттіас Майєр (Австрія) + 0,16

Наш Іван Ковбаснюк відстав від переможця на 5,40 секунд, посівши 33-те місце. Гірше за нього виступили ще три спортсмени, а ще сім не змогли фінішувати.

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Раніше ми писали, що Канада та Росія зіграли хокейний матч у масках. Російські хокеїстки мало не зірвали олімпійський поєдинок, команди змушені були грати у захисті від коронавірусу.