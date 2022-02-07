Перенесення не допомогло: Україна далеко від п'єдесталу у швидкісному спуску на Олімпіаді-2022

Іван Ковбаснюк не поборовсяза медалі / Фото: REUTERS
Змагання мали пройти ще вчора, проте були перенесені через сильний вітер. До речі, сьогодні така сама доля спіткала гігантський слалом серед жінок.
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Олімпійським чемпіоном у швидкісному спуску став Беат Фойц із Швейцарії. Срібло дісталося французу Жоану Кларе, а бронза у Маттіасу Майєру із Австрії.
Швидкісний спуск:
- 1. Беат Фойц (Швейцарія) – 1.42,69
- 2. Жоан Кларе (Франція) + 0,10
- 3. Маттіас Майєр (Австрія) + 0,16
Наш Іван Ковбаснюк відстав від переможця на 5,40 секунд, посівши 33-те місце. Гірше за нього виступили ще три спортсмени, а ще сім не змогли фінішувати.
Раніше ми писали, що Канада та Росія зіграли хокейний матч у масках. Російські хокеїстки мало не зірвали олімпійський поєдинок, команди змушені були грати у захисті від коронавірусу.