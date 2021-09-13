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Перед стартом в Лізі чемпіонів Луческу згадав бразильців з Шахтаря

Олександр Трикіша
13 вересня, 20:22
Напередодні матчу групового етапу Ліги чемпіонів проти Бенфіки головний тренер Динамо Мірча Луческу розповів, як в його командах адаптувалися бразильці

Мірча Луческу не спішить випускати на поле Вітіньйо / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Нещодавно Динамо придбало за 6 мільйонів євро бразильця Вітіньйо, проте бразильський початківець поки не дебютував у складі киян.

Луческу відзначає, що гравцеві потрібен час для адаптації, а заграти в новій команді він може і через три роки.

"Жоден бразильський гравець не адаптується миттєво, йому потрібен час, оскільки тут все по-іншому, по-новому: інше життя, менталітет.

Жоден мій бразильський футболіст в Шахтарі не розпочинав грати відразу, напевно, за винятком Ілсіньйо, який був старшим і досвідченішим. Всім потрібен був різний час на адаптацію.

Спочатку я їх випускав на 10-15 хвилин на поле. Потім вони починали грати, і не тому що за них заплатили гроші, а тому що заслуговували. Гравці приймали таку мою філософію. Вітіньйо – хороший молодий гравець, але йому потрібен час на адаптацію. Його час прийде.

Можу провести таку паралель: в той час, коли я працював в "Шахтарі", "Динамо" купувало хороших, якісних молодих гравців, але вони грали 3-4 гри не дуже вдало, і їх садили на лавку.

Це неправильно, оскільки для гравців, які приїжджають з іншого континенту, це велика зміна обстановки, абсолютно нове життя, зв'язки і команда. А вони потім губилися.

У Шахтарі бразильці починали грати тільки на третій рік, змінюючи один одного. Як правило, ті, хто досвідченіші і більш майстерні вирішують результат матчу", – сказав Луческу під час прес-конференції, якого цитує офіційний сайт Динамо.

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