Перед стартом в Лізі чемпіонів Луческу згадав бразильців з Шахтаря

Мірча Луческу не спішить випускати на поле Вітіньйо / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Нещодавно Динамо придбало за 6 мільйонів євро бразильця Вітіньйо, проте бразильський початківець поки не дебютував у складі киян.

Луческу відзначає, що гравцеві потрібен час для адаптації, а заграти в новій команді він може і через три роки.

"Жоден бразильський гравець не адаптується миттєво, йому потрібен час, оскільки тут все по-іншому, по-новому: інше життя, менталітет. Жоден мій бразильський футболіст в Шахтарі не розпочинав грати відразу, напевно, за винятком Ілсіньйо, який був старшим і досвідченішим. Всім потрібен був різний час на адаптацію.

Спочатку я їх випускав на 10-15 хвилин на поле. Потім вони починали грати, і не тому що за них заплатили гроші, а тому що заслуговували. Гравці приймали таку мою філософію. Вітіньйо – хороший молодий гравець, але йому потрібен час на адаптацію. Його час прийде. Можу провести таку паралель: в той час, коли я працював в "Шахтарі", "Динамо" купувало хороших, якісних молодих гравців, але вони грали 3-4 гри не дуже вдало, і їх садили на лавку.