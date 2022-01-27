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Перед Олімпіадою хотіли вбити найкращу біатлоністку Естонії

Сергій Шаховець
27 січня, 09:42
Естонській біатлоністці Туулі Томінгас збиралися помститися за невдалу гонку на Кубку світу в Антгольці

Туулі Томінгас / Фото: Getty Images

Неприємна подія сталася після виступу збірної Естонії на сьомому етапі Кубка світу з біатлону в Антгольці, повідомляє Postimees.

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Після того, як естонки зайняли 15-е місце в естафетній гонці, Томінгас отримала повідомлення у своєму Instagram від людини під ніком Alekseyjovanovic. Невідомий погрожував убити біатлоністку та всю її родину. Туулі припускає, що це може бути невдаха гравець, який програв на ставках.

" Загроза вбивством. Здається, що цей товариш поставив усі гроші на нашу команду та програв. Іншого пояснення цього коментаря просто не знаходжу.

Для мене мій виступ можна порівняти з ударом ножа в серце, я підвела всю команду. Після фінішу я просто розплакалася у роздягальні. Якоїсь миті до мене підійшов представник російської команди, дістав серветку і мовчки витер мені сльози. Спасибі йому, я зуміла зібратися та вийти до журналістів", – повідомила Томінгас.

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Зазначимо, що 27-річна естонка у складі біатлонної збірної Естонії виступить на Олімпійських іграх у Пекіні.

Спортсменка активно веде сторінку в Instagram і, судячи з фото, крім біатлону захоплюється туризмом та кінним спортом.

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