Перед бійкою зіграли у шахи: оригінальна розкрутка бою українця та поляка (фото)

Шпилька і Радченко зіграли у шахи

Сьогодні у польському місті Торунь відбудеться вечір змішаних єдиноборств, де в октагон вийдуть два боксери – Артур Шпилька (Польща) та Сергій Радченко (Україна).

У березні 2020-го українська важковаговик Сергій Радченко зазнав несправедливої поразки у бою зі Шпилькою. Наш боксер двічі відправляв суперника до нокдауну, але судді віддали перемогу поляку.

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Реванш боксери вирішили провести у новому для себе виді спорту – ММА. А для його розкручування вибрали досить оригінальний спосіб. Зіграли дві партії у шахи з контролем часу 10+10. Першу партію виграв Артур, бо наш боксер прострочив час. У другій Сергій взяв реванш. 1:1 – повідомив Радченко в Instagram результат шахового матчу.

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Бійці вийдуть у октагон 18 червня у рамках бійцівського шоу KSW. Раніше зірка польського боксу Єва Бродницька вийшла на зважування перед KSW, ледве прикрившись листям.