Пеле після операції: "Настроєний зіграти 90 хвилин"

Пеле передає всім вітання з лікарні

Один з найкращих футболістів у світовому футболі Пеле звернувся до своїх підписників після перенесеної операції. На початку вересня йому видалили пухлину.

"Друзі, це повідомлення для кожного з вас. Не подумайте, що я не читав тисячі повних любові повідомлень, які отримав. Велике спасибі кожному з вас за те, що ви витратили хвилину свого дня, щоб відправити мені позитивну енергію. Любов, любов і ще раз любов!

Я покинув відділення інтенсивної терапії і перебуваю в своїй кімнаті. Я буду кожен день ставати щасливішим, з настроєм зіграти 90 хвилин і додатковий час. Ми скоро будемо разом", – написав Пеле в Instagram.

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