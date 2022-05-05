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Співав Гімн України. Бразилець із Динамо завершив кар'єру

Сергій Шаховець
5 травня, 14:12
Колишній бразильський захисник київського Динамо Бетао вирішив повісити бутси на цвях

Бетао підтримав Україну у перші дні війни / Фото: Getty Images

З 2016 року Бетао захищав кольори бразильського клубу Аваї, за який провів 271 поєдинок. Універсальний захисник залишиться працювати в Аваї, де виконуватиме функції технічного координатора молодіжних команд.

"З великим задоволенням та гордістю оголошую про закінчення циклу мого життя як професійного гравця та початок нового шляху. Я закінчую не меланхолійно, а свідомо та щасливо, бо я вийшов далеко за межі своїх можливостей.

Я відчуваю, що виконав те, що хотів. Справа не в поразках та перемогах, справа у спадщині. Не лише всередині, а й для людей. Потрібно вміти прославляти професію.

Футбол – це не тільки марнославство, інтриги, програші та перемоги, егоїзм, а й самовідданість, любов та професіоналізм", – сказав Бетао на прес-конференції.

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Нагадаємо, Бетао виступав за динамівський клуб із 2008 по 2013, після чого повертався до команди у 2015 році. Сумарно універсальний захисник зіграв за біло-синіх 170 матчів. У складі динамівського клубу бразилець вигравав чемпіонат України, Кубок та Суперкубок.

Бетао

За час виступів у Динамо Бетао встиг полюбити Україну і навіть вивчив національний гімн.

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У перші дні російської агресії бразильський захисник підтримав Україну. Бетао опублікував на своїй сторінці Instagram "синьо-жовтий" прапор та українське вітання "Слава Україні!"