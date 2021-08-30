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Патріотичний скандал: Селезньов пояснив відсутність слогана "Слава Україні" на футболці

Олександр Трикіша
30 серпня, 12:46
Нападник Євген Селезньов потрапив у скандал, вийшовши на матч проти Шахтаря без герба УАФ і слоганів "Слава Україні" і "Героям Слава", але стверджує, що його провини в цьому немає

Євген Селезньов вийшов на поле у футболці без герба УАФ

З нового сезону на формі команд Прем'єр-ліги мають бути нанесені великий герб УАФ і слогани "Слава Україні" і "Героям Слава", однак на футболці Селезньова вони були відсутні.

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Втім, сам Селезньов заявляє, що не винен в цьому, адже за екіпіровку відповідають інші люди.

"Хлопці, зрозумійте мене правильно. Я – не адміністратор команди, я не стежу за футболками. Яку мені футболку дали – таку я і надів. Я не роблю сам собі футболки.

Я і регламенту не знаю: що треба набивати, а що не треба. Я не розбираюсь у цьому. Мені дали футболку – я її надів.

Тільки після матчу з'явився цей кіпіш. Мені сказали, що забули набити. Дитячий садок якийсь, до мене якісь претензії? Не можу зрозуміти, чому таке роздули. У Instagram вже теж кричать, що я такий і сякий", – говорить нападник.

Також український футболіст додав, що все життя працював на поліпшення іміджу України.

"Хлопці, я на країну працював все життя, податки платив, робив ім'я країні. І таке говорити про мене? Мені треба за кожним написом стежити? Є ж люди, які повинні це робити. Це явно не я", – сказав Селезньов в ефірі програми Великий футбол.

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Версію Селезньова підтвердили і в Минаї. У Клубі повідомили, що через непередбачені обставини футболку форварда довелося замінити в день гри.

"Однак відповідальні за екіпіровку працівники клубу, на жаль, не проконтролювали наявність всіх необхідних логотипів і наклейок на формі.

Тому Євген вийшов на поле у футболці без шеврони "Слава Україні", – йдеться в заяві на офіційному сайті.

Також Минай заявив про готовність понести штрафні санкції і пообіцяв покарати всіх відповідальних за цей скандал.

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