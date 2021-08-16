Паралімпієць з Грузії побив охоронця в Токіо – він зробив зауваження за розпивання алкоголю

Паралімпіада у Токіо стартує 24 серпня / Фото: Reuters

Дзюдоїст, який прибув до Японії для участі в Паралімпійських іграх, які стартують 24 серпня, звинувачується в нападі на 60-річного охоронця.

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Агентство kyodonews повідомляє, що спортсмен штовхнув охоронця під час сварки, в результаті чого той впав і отримав перелом ребер.

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За словами джерела, спортсмен перебував на карантині в готелі після того, як у члена грузинської команди виявився позитивний результат на COVID-19.

Охоронець отримав травму після того, як попередив обвинуваченого і ще кількох членів грузинської команди про те, що вони шуміли вранці, коли випивали. Ймовірно, він мав на увазі спиртні напої.

Очікується, що дзюдоїст буде виключений з числа учасників Паралімпійських ігор і повернеться додому.