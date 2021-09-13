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Падіння цеглини: російський тенісист здивував своєю поведінкою після перемоги на US Open

Любомир Луканюк
13 вересня, 08:05
У фінальному поєдинку російський тенісист обіграв Новака Джоковича і зробив пародію на святкування голу з футбольного симулятора FIFA

Медведєв з трофеєм US Open / Фото: REUTERS

Даніїл Медведєв став першим російським тенісистом в чоловічому одиночному розряді з 2000 року, хто зміг виграти US Open. У 2000 році американський "Шолом" підкорився Марату Сафіну.

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У фінальному матчі росіянин обіграв серба Новака Джоковича з рахунком – 6:4, 6:4, 6:4.

Тривалість зустрічі становила 2 години 17 хвилин. За всю гру Даніїл виконав 16 ейсів, допустив дев'ять подвійних помилок і реалізував чотири брейк-пойнта з восьми. На рахунку Джоковича шість подач навиліт, три подвійні помилки і один брейк при шести брейк-пойнтах.

Для Медведєва це перший титул на турнірах "Великого шолома". Раніше росіянин двічі виходив у фінал, але в обох випадках програвав.

Новак Джокович втратив можливість оформити календарний "Великий шолом". Раніше серб цьогоріч здобув перемоги на Australian Open, Ролан Гаррос і Уїмблдоні.

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Після реалізованого матчбола Даніїл впав на корт і кілька секунд пролежав нерухомо.

За словами Медведєва, він спробував спародіював святкування гола з футбольного симулятора FIFA, яке виходить шляхом натискання кнопок L2 і Left на джойстику. Геймери називають такий вид святкування "падіння цеглини".

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