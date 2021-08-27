Пацан сказав – пацан зробив. Тренер Антверпена прийшов голим на пресконференцію після матчу Ліги Європи

Бріан Педерсен з'явився на пресконференції голим / Фото: Twitter

Головний тренер бельгійського Антверпена Бріан Пріске Педерсен шокував журналістів своїм зовнішнім виглядом на пресконференції після матчу Ліги Європи. Данський фахівець з'явився абсолютно голий, тільки рушник ледь прикривав нижню частину його тіла.

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Пресслужба бельгійського клубу опублікувала фотографії голого 44-річного тренера в Twitter, зі словами: "Зачекайте... Що тут відбувається?!"

У чому ж причина такого незвичайного вчинку головного тренера Антверпена?

Бріан Педерсен / Фото: Twitter

Справа в тому, що бельгійці з великими труднощами потрапили до групового етапу Ліги Європи. Команда Бріана Педерсена обіграла кіпрську Омонію (4:4 за сумою двох матчів, 3:2 за пенальті) в 4-му кваліфікаційному раунді. Данський тренер пообіцяв своїм футболістам, що якщо Анверпен проб'ється до групової стадії, то він прийде на пресконференцію голим.

Бріан Педерсен дотримав слова і виконав свою обіцянку.

Зазначимо, що данський фахівець очолює Антверпен з 29 травня поточного року.