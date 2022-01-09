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Відставка? Бос Дженоа відповів на запитання про долю Шевченка

Андрій Трофімов
9 січня, 23:09
Програвши надважливий матч Спеції, Дженоа наблизилася до вильоту з найвищого дивізіону чемпіонату Італії. Але звільняти українського тренера "грифони" не мають наміру

Андрій Шевченко / Фото: Reuters

Президент Дженоа Альберто Зангрілло назвав ситуацію команди найскладнішою за останні роки, але відправляти у відставку Андрія Шевченка поки що клуб не має наміру.

У неділю, 9 січня, Дженоа програла вдома 0:1 Спеції – конкуренту в боротьбі за збереження прописки в Серіа А, і залишилася на передостанньому рядку – від рятівної, сімнадцятої, сходинки "грифонів" відокремлює п'ять очок. До фінішу – 17 турів.

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"Я вкрай засмучений, мені шкода фанатів. Розумію, що нині коїться у їхніх серцях. Поганий вечір. Можливо, це один із найважчих моментів за останні роки в Дженоа. Але ми тут для того, щоб виправляти ситуацію", – наводить слова Зангрілло tuttomercatoweb.

"Ситуація з тренером? Коли щось не так у відділенні, ми ж не прибираємо головного лікаря. Ми все обговорюємо, і я – перший у списку. У такий складний момент потрібно все проаналізувати – це стосується і тренера, і гравців. Нині ми маємо бути активними на трансферному ринку, щоб виправити ситуацію, що ускладнилася", – сказав президент Дженоа.

Нагадаємо, Шевченко не міг керувати Дженоа у матчі зі Спецією – вдруге за два тижні український тренер захворів на COVID.

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Додамо, що новими господарями Дженоа, які запросили на посаду головного тренера Шеву, є співвітчизники його дружини Крістен із американської компанії 777 Partners.

Контракт Шевченка із Дженоа розрахований до літа 2024 року.

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