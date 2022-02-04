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Головна Спорт Олімпіада Пекін 2022

Відрізати язик: російській біатлоністці заткнули рота свої ж після скарг з Пекіна

Андрій Трофімов
4 лютого, 19:26
Коли російська біатлоністка Валерія Васнєцова скаржилася на погане харчування у Пекіні, спортсменка розраховувала на підтримку хоча б співвітчизників

Васнєцову розкритикували після скарг на харчування / Фото: Колаж: Сьогодні

Але російський спорт настільки суворий, що бажання гідно харчуватися сприймається як поразка.

А росіяни не здаються! Тому вже Васнецова опинилася під критикою з боку чотириразового олімпійського чемпіона Олександра Тихонова.

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Васнєцова скаржиться на умови самоізоляції / Фото: Колаж: Сьогодні

"Я б Васнєцовій язик відрізав за такі скарги. Ми у 80-му році жили в Америці як у в'язниці, і ніхто не скаржився! А вона сидить і своїми соплями піднімає заворушення у колективі.

Потрібно розбиратися всередині команди, а не нити в інтернеті! Зараз через неї у всіх ніякого настрою не буде", – розпинався Тихонов у коментарі Sport 24.

Втім, хай Васнєцова дякує, що за нею не вислали спеціальну групу, як це сталося з білорускою Крістіною Тімановською. Легкоатлетка посміла покритикувати спортивне керівництво країни, а тепер змушена ховатися у Польщі