Зрікся Росії. Як Бівол оминув заборону Кличка

Дмитро Бівол / Фото: Reuters

Чемпіон світу за версією WBA Super у напівважкій вазі Дмитро Бівол сенсаційно переміг Сауля Альвареса та захистив свій титул. Однак цей поєдинок міг і не відбутися. Насамперед через військову агресію Росії, кольори якої представляє Бівол.

З яких причин Дмитру Біволу дозволили провести бій із абсолютним чемпіоном світу у другій середній вазі, розповів президент WBC Ukraine Микола Ковальчук.

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"Я дзвонив по телефону голові WBC Мауріс Сулейману. Кажу: "Дивись, не можна бути вибірковим у санкціях". Він відповідає: "Тому ми й забороняємо всім російським боксерам і так далі, так далі". Кажу: "Ну, Бівол – російський? Російський. Чому тоді дозволили?" Він каже: "Це не WBC, а WBA. По-друге, ми чітко знаємо та вивчали риторику Бівола про війну в Україні. Він не належить до товаришів, як Повєткін, Лебедєв, Кудряшов, Пиріг та інша нечисть. Він критикує війну", – сказав Ковальчук в інтерв'ю YouTube каналу Сергія Долбілова.

Зазначимо, що коли на бій з Канело виходив Бівол, його представили як "боксера з Каліфорнії". Крім того, під час виходу спортсмена на ринг тунель підсвічувався у кольорах прапора Киргизстану – батьківщини Бівола.

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Раніше ми повідомляли, що Дмитро Бівол образився на Володимира Кличка за його заклик скасувати бій із Альваресом. Тоді росіянин повторював як мантру – "спорт має бути поза політикою".