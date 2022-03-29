Відірвати всім голови! Тренер збірної України закликав убивати окупантів

Головний тренер збірної України Олександр Петраков / Фото: УАФ

Для багатьох українців напад Росії 24 лютого став несподіванкою. Хоча ЗСУ були готові до атак орків і вже місяць як дають гідну відсіч фашистам.

Весь цей час у Києві перебував і головний тренер збірної України Олександр Петраков. Коуч навіть намагався потрапити до тероборони. Але там йому ввічливо відмовили. Петраков в інтерв'ю Футбол NEWS розповів про своє ставлення до росіян.

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"Це на віки. Мій син і онук нічого спільного з росіянами не хочуть мати. Не може їм бути прощення, зараз вони просять, щоб їм дозволили грати. У жодному разі! Щоб не грали та розуміли, що вони наробили. Вони були козирними у себе вдома. А коли приїжджають до Києва, такі тихі москалики. Треба їм голову відірвати всім разом, щоби зрозуміли. Те, що ми станемо сильнішими, це навіть не 100%, а 200%".

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Також Олександр Васильович розповів, чому після початку війни не залишив Київ.

"Я корінний киянин, нікуди не поїхав, перебуваю в Києві у себе вдома. Не бажаю кудись їхати, боятися, тікати зі свого рідного міста. Я так вирішив, що не хочу. Нічого не боюся, я хлопець стійкий. Не можу навіть повірити у те, що трапилося. Коли я був у Туреччині, мені говорили, але я не повірив. А коли все сталося, зателефонував син і розповів, що почалася війна. Для мене більше немає такої держави, як Росія. Ні людей, ні друзів уже в мене там нема. Складно говорити".

Цими словами наставник збірної України не витримав і пустив сльозу.

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Нагадаємо, що Петраков очолив збірну України у серпні минулого року після відходу Андрія Шевченка. Наставник зумів вивести команду у стикові матчі відбору до ЧС-2022. Поєдинок плей-оф "синьо-жовті" проведуть у червні, суперник – збірна Шотландії.