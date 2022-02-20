Помстилися за фіаско. Фіна звільнили з російського клубу за гол на Олімпіаді

У Росії пожартували над фінським хокеїстом Авангарда / Фото: Getty Images, Instagram, Колаж: Сьогодні

Збірна Фінляндії вперше в історії здобула золоті медалі у хокейному турнірі. У фіналі фіни обіграли росіян з рахунком 2:1.

Першу шайбу у ворота збірної РОК забив фінський гравець Вілле Покка, який виступає за російський Авангард.

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У клубі оригінально відреагували на успіхи свого хокеїста. Поки фін святкує перемогу над Росією, пресслужба російського клубу в Instagram опублікувала фото шафи фінського хокеїста у роздягальні, яка заклеєна стрічкою. У центрі прикріпили аркуш паперу з написом "Звільнений".

"У Балашисі Віллі Покку чекає сюрприз", – йдеться у повідомленні клубу.

Зазначимо, що Фінляндія вперше в історії взяла золото Олімпійських ігор. До цього фіни двічі програвали у фіналі та чотири рази здобували бронзу.

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