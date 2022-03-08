Розплющте очі, зомбіленд! Реакція футболіста на підле знищення мирного авто

Михайло Мудрик відреагував на розстріл мирного авто / Фото: Колаж: Сьогодні

Мудрик на початку року потрапив до списку гравців, які мають "вистрілити" у 2022 році. Тоді УЄФА опублікував статтю, присвячену молодим футболістам не старше 21 року, які мають проявити себе. У списку із 40 футболістів знайшлося місце й українцю.

Але зі стартом війни футболістам не до здобутків на футбольному полі. Щодня через агресію путінської армії гинуть люди. Орки скоюють військові злочини. Наприклад, розстрілюючи авто із мирними людьми з танків. Моторошне відео розстрілу розлетілося в Мережі.

Реклама

Півзахисник Шахтаря та молодіжної збірної України відреагував на знищення в Україні автомобіля із мирними жителями.

"Тільки по військових об'єктах, значить, працює російський народ на спецоперації в Україні? Розплющте очі, зомбіленд! Чи це вже не лікується?" – написав Мудрик у сторіс у своєму Instagram.

Transfermarkt оцінює трансферну вартість молодого футболіста у 4 мільйони євро. Мудрик – один із найперспективніших футболістів країни.