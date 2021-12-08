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Відмовляється від Усика заради яхти! Джошуа дісталося від жертви Кличка

Олег Люлька
8 грудня, 09:08
Британець Девід Хей, десять років тому побитий Володимиром Кличком, присоромив Ентоні Джошуа за готовність відмовитися від реваншу з Олександром Усиком за гроші

Джошуа варто прислухатися до порад Хэя

Якщо Ентоні Джошуа відмовиться від реваншу з Олександром Усиком, дозволивши тому навесні побитися з Тайсоном Ф'юрі, то втратить повагу знаменитого британського боксера Девіда Хея.

Нагадаємо, Джошуа готовий відійти убік за 40 мільйонів доларів.

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"Якщо Джошуа це зробить, я буду шокований! Скільки йому потрібно грошей? Що він хоче купити?" Наскільки велику він хоче яхту? – наводить слова Хея Vringe.com. – Якщо він відійде убік, я, можливо, переоцінив його".

Усик vs Джошуа / Фото: Reuters

"Якщо ти не можеш побити Олександра Усика, то ти не можеш побити і Тайсона Ф'юрі", – пресує Девід Хей через ЗМІ Ентоні Джошуа, намагаючись зачепити самолюбство останнього.

Ф'юрі vs Усик, а Джошуа зачекає / Фото: REUTERS

"Джошуа неправильно провів бій з Усиком у вересні. Якщо він правильно боксуватиме – він його нокаутує, забере пояси і потім зможе провести бій за звання абсолютного чемпіона".

Усик vs Джошуа / Фото: Reuters

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"На мою думку, Джошуа потрібно виправити помилки відразу ж – провести реванш з Усиком, забрати пояси, показати такий само виступ, як він показав у повторному бою проти Руїса. Тоді теж говорили, що йому потрібен проміжний бій. А він вийшов відразу на реванш і знайшов техніку, щоб побити Енді, і побив його легко. Зроби це ще раз!" – звертається до Джошуа Хей.

Обличчя Усика після бою з Джошуа / Фото: REUTERS

"Не думаю, що є така кількість грошей, яка може зупинити Ей-Джея. Не думаю, що він наївся", – підсумував Хей.

/ Фото: sport24.ru

Раніше ми писали, що знищити Усика руками Джошуа має намір найкращий боксер усіх часів. Допомогти Ентоні впоратися з українцем зголосився непереможений Флойд Мейвезер.

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